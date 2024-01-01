Половодье в Прикамье начнётся в конце недели Пока подтоплений территорий не зафиксировано Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В МЧС Пермского края считают, что риски осложнения паводковой обстановки в текущему году в регионе выше, чем в предыдущий сезон. Это связано с ожиданием очень тёплого апреля: на большей части Прикамья температура воздуха прогнозируется на 10 градусов выше нормы, что вызовет активное таяние снега. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На малых реках южной и центральной части края начало половодья ожидается уже в конце текущей недели. Прогнозируемое в ближайшие дни похолодание приведёт к растягиванию половодья во времени. Пики подъёма воды на малых реках в южных и центральных районах ожидаются во второй декаде апреля. Обильные осадки, которые могли бы поспособствовать повышению стока половодья, пока маловероятны, отметила начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Пермскому краю Наталья Макарова.

В МЧС добавили, что на сегодняшний день гидрологическая обстановка в Пермском крае в норме, подтоплений территорий не зафиксировано.

МЧС России по Пермскому краю

В ведомстве ещё раз подтвердили, что для отображения максимально наглядной картины паводковой обстановки на территории региона используют беспилотные авиационные системы. На сегодня это наиболее безопасный и эффективный источник информации. Дроны передают видеоизображения в режиме реального времени, выявляют зоны подтоплений и определяют границы разливов.

Напомним, 3 апреля БПЛА МЧС вызвали у жителей переполох.

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