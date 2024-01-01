В Перми сервис кикшеринга МТС «Юрент» открыл сезон Парк самокатов этим летом составит около 1000 единиц Поделиться Твитнуть

Представители сервиса кикшеринга МТС «Юрент», который входит в экосистему МТС, открыл сезон в Перми. Всего в городе порядка 1 тыс. электросамокатов, а в связи с принятым изменениями в правила благоустройства пользователей ждёт ряд нововведений. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе «Юрент».

В частности, по всему городу определены участки, где электросамокаты МТС «Юрент» будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки будут запрещены полностью. «Медленными зонами», где скорость самокатов не сможет превышать 15 км/ч, станут «Ботанический сад ПГУ» и прилегающая территория, Сквер 250-летия Перми, Черняевский лес, сквер им. Олега Новосёлова и сквер им. Дзержинского.

Скорость до 2 км/ч будет снижена на 13 участках. Это территория у Танцующего фонтана, на Исторической аллее, на Городской Эспланаде, в парке им. Миндовского, в Сквере уральских добровольцев, на пешеходном маршруте «Зелёная линия» и ещё в ряде парков, скверов и аллей города.

Полностью ограничено движение на электросамокатах будет в парке им. Горького, на набережной, в экопарке «Егошихинская долина», на Егошихинском и Южном кладбищах и в Саду соловьёв.

При этом все электросамокаты «Юрент» оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определённых участках.

Арендовать электросамокат пользователи смогут в приложении МТС «Юрент» для iOS или Android.

В этом сезоне сервис также увеличит число скаутов в городе. Они будут следить за соблюдением пользователями правил поездок на электросамокатах и дополнительно контролировать выполнение требований администрации Перми по ограничению парковок в центральной части города. МТС "Юрент" будет работать с учётом этих ограничений. Выбрать ближайшее парковочное место можно будет в приложении сервиса.

Кроме того, ежедневно в популярных местах города будут работать консультанты компании, а на протяжении всего сезона планируется проводить «Школы безопасного вождения» для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения СИМ.

Напомним, в конце марта на заседании Пермской гордумы депутаты приняли поправки к правилам благоустройства города, согласно которым СИМ разрешается оставлять только на велопарковках, при этом в центре Перми парковка для электросамокатов запрещена. Транспорт нарушителей будут вывозить на штрафстоянку.

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