В Перми прокурор потребовал приговорить экс-сотрудника ФСБ к 9 годам и 8 месяцам колонии Майора спецслужбы Григория Царегородцева обвиняют в получении крупной взятки Поделиться Твитнуть

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В ходе судебного заседания по делу бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева гособвинитель предложил назначить ему наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ.Прикамье».

Также прокурор настаивает на штрафе 320 млн руб. и лишении Царегородцева звания майора запаса с запретом занимать определённые должности 9 лет.

Напомним, рассмотрение уголовного дела в отношении Царегородцева началось в феврале этого года в Пермском военном гарнизонном суде.

Майору спецслужбы инкриминируют получение взяток в особо крупном размере от бизнесменов Александра Ковалёва и Владислава Гилёва. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 160 млн руб.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о замене ареста в СИЗО на домашний арест в квартире, где он живёт с семьей, или освобождение под залог. Однако эта просьба была отклонена.

Следователи считают, что Царегородцев получал деньги в течение пяти лет за общее покровительство и попустительство по службе. В материалах дела говорится, что сотрудник ФСБ пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование.

Царегородцева задержали в сентябре прошлого года в Москве по обвинению в получении взятки. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из московского следственного изолятора его этапировали в пермское СИЗО-1.

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