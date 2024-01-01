Зарина Ситдикова Подросток в Перми был обстрелян ровесниками из травматического оружия Мать пострадавшего намерена обратиться в полицию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 1 апреля в Орджоникидзевском районе Перми компания подростков обстреляла своего 13-летнего сверстника из травматического оружия. Об этом пишет «Рифей».

Уточняется, что инцидент произошёл около 18:40 у гаражей на ул. Таймырской, расположенных между корпусом школы №153 и зданием районного суда.

Подробностями произошедшего поделилась мать пострадавшего подростка. По её словам, после уроков в школе её сын пошёл гулять. На прогулке он встретил двух ровесников, которые похвастались ему травматическим оружием. Ребята предупредили, что готовы им воспользоваться.

«Мой сын, предполагая, что они просто шутят, и пистолет не заряжен, сказал «ну только если по ботинку». Те в ответ выстрелили в ботинок. Потом в шутку сказали «давай по ногам...», — рассказала пермячка.

Затем, по утверждению матери молодого человека, ребята, не дожидаясь ответа подростка, сделали несколько выстрелов по его ногам.

«Сейчас у ребёнка семь следов от пуль. Возможно, выстрелов было больше», — отметила женщина.

Жительница Перми сообщила, что в ближайшее время по факту случившегося инцидента подаст заявление в полицию. Медицинская справка, в которой зафиксированы увечья, уже готова.

Ранее в соцсетях распространилось видео с подростком, который стреляет из травматического пистолета на лестничной площадке учебного заведения. Утверждалось, что оно было снято в пермской школе дизайна «Точка». Как пояснили «Новому компаньону», ролик был сделан в 2022 году. После этого происшествия с учениками и их родителями были проведены воспитательные и разъяснительные беседы.

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