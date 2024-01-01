Опубликовано видео со стреляющим из пистолета в школе Перми подростком Кадры распространили в соцсетях очевидцы, а власти прокомментировали Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Власти Прикамья прокомментировали видео, снятое в пермской школе дизайна «Точка», которое в соцсетях распространили очевидцы. На кадрах подросток стоит на лестнице учебного заведения, в руках у него якобы травматический пистолет. Он направляет его в сторону окна.

Сайту perm.aif.ru в региональном минтербезе сообщили: «13 февраля 2024 года поступило сообщение о том, что в Школу дизайна «Точка» учащийся принёс травматический пистолет. Сообщений по данному факту в ЕДДС Перми и оператору системы «112» не поступало. Информация передана в полицию».

В ведомстве отметили, что указанное видео было записано ещё в 2022 году: «С учениками и их родителями была проведена вся необходимая работа. Сейчас учебный процесс идет в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью ученикам и педагогическому составу нет. Учебный процесс не нарушен».





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