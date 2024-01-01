В Перми продолжаются суды по территории бывшего авторынка После сноса кирпичного здания с автомагазинами власти обещали организовать там сквер Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Судьба территории бывшего авторынка по ул. Островского, 93, где власти обещали организовать полноценную зону отдыха, в том числе сквер, остаётся неизвестной. В городском департаменте земельных отношений «Новому компаньону» пояснили, что сейчас в отношении участка ведутся судебные разбирательства.

«Департамент оспаривает сделку купли-продажи участка между частными лицами. Сроки реализации проекта благоустройства данной территории будут определены после окончания судебных процессов», — рассказали в мэрии.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ноябре прошлого года глава Перми Эдуард Соснин побывал на объекте. После этого в пресс-службе мэрии заявили, что пока утверждённый проект не реализован, планируется благоустроить это место в рамках текущего содержания. В частности, чиновники пообещали привести в порядок газоны, пешеходную зону и установить лавочки. Эти работы планируется сделать в 2024 году.

Максим Артамонов

Напомним, в октябре на пленарке Пермской городской думы депутаты поднимали вопрос о судьбе будущего сквера на месте авторынка. Тогда заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов заявил, что реализацию проекта тормозят судебные тяжбы по земельному участку на ул. Островского в районе выезда на ул. Белинского. Только после судебных решений начнутся проектно-изыскательские работы.

Кирпичное здание авторынка «Островский», где находились магазины автотоваров, снесли в октябре 2022 года. Ранее мэрия выкупила участок земли и здание авторынка в рамках стартовавшей в 2019 году программы по изъятию в муниципальную собственность частной недвижимости в центральной части Перми.

Концепцию преобразования участка разрабатывал городской институт территориального планирования.

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