Екатерина Артёмова
Пермяка будут судить за покупку поддельной медицинской справки
Мужчина незаконно пытался получить допуск к управлению транспортным средством
Установлено, что мужчина состоит на учёте у врача-психиатра, и ему не может быть выдан допуск к управлению транспортным средством. Однако он решил через Интернет купить у неизвестного лица справку с поддельными печатями, затем предоставил её в клинику и получил заключение, необходимое для выдачи допуска.
Когда мужчина пришёл в РЭО Госавтоинспекции УМВД России по городу Перми и передал документы для регистрации, инспектор заметила, что справка фальшивая. Позже это подтвердилось в ходе экспертизы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми будут судить сотрудника таможни, который похитил 21 тыс. руб.
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