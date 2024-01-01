Екатерина Артёмова Пермяка будут судить за покупку поддельной медицинской справки Мужчина незаконно пытался получить допуск к управлению транспортным средством Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1993 г.р. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

Установлено, что мужчина состоит на учёте у врача-психиатра, и ему не может быть выдан допуск к управлению транспортным средством. Однако он решил через Интернет купить у неизвестного лица справку с поддельными печатями, затем предоставил её в клинику и получил заключение, необходимое для выдачи допуска.

Когда мужчина пришёл в РЭО Госавтоинспекции УМВД России по городу Перми и передал документы для регистрации, инспектор заметила, что справка фальшивая. Позже это подтвердилось в ходе экспертизы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми будут судить сотрудника таможни, который похитил 21 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.