В Перми будут судить сотрудника таможни Больше двух лет он похищал деньги из ведомства Поделиться Твитнуть

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника Пермской таможни Приволжского таможенного управления ФСТ. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, житель Перми, работая оперуполномоченным на Пермской таможне, с 2 июля 2021 года по 23 декабря 2023 года использовал своё положение, чтобы путём обмана похитить деньги ведомства.

Всего за это время он похитил 21 тыс. руб., после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми будут судить пятерых мужчин за похищение из нефтепровода около 40 тонн нефти. В полиции оценили ущерб в сумму, превышающую 1 млн руб.

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