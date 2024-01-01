Алёна Бронникова Суд рассмотрит уголовное дело о хищении 40 тонн нефти в Пермском крае Ущерб составил более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пять жителей Перми предстанут перед судом за похищение из нефтепровода около 40 тонн нефти. Как рассказали в пресс-службе полиции региона, ущерб оценивается в более 1 млн руб.

«Летом прошлого года оперативниками УУР ГУ МВД России по Пермскому краю было установлено, что указанные лица причастны к краже нефти из нефтепровода. Злоумышленники обнаружили ранее оборудованную незаконную врезку возле с. Курашим Пермского района. Для вывоза похищенной нефти они использовали грузовую технику», — сообщает ведомство.

Обвиняемые были задержаны при попытке скрыться с места преступления. Кражи совершались с использованием методов конспирации. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленников спецтехнику, рации и униформу.

Один из участников группы во время следствия находился под домашним арестом, остальные находились под подпиской о невыезде. В данный момент расследование уголовного дела по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере» завершено. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.





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