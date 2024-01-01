Власти изымут ещё два участка для строительства выезда с промузла Осенцы в Перми Территории расположены рядом с Нестюковским трактом Поделиться Твитнуть

Для строительства дополнительного выезда с территории ОЭЗ «Осенцы» в Перми краевые власти изымут ещё два земельных участка. Правительство региона предложило внести соответствующие изменения в распоряжение от 2022 года об изъятии участков для реализации проекта. Документ опубликован на сайте министерства транспорта.

В нём указано, что для государственных нужд дополнительно будут изъяты части двух земельных участков, расположенных в д. Устиново, рядом с Нестюковским трактом, размером в 21 и 0,8 га. Изымаемая площадь составит 626 и 326 кв. м. Информация о собственниках отсутствует.

Ранее в распоряжении 2022 года содержалась информация об изъятии 14 участков. Изменениями также исключается из данного списка участок в 314 кв. м рядом с домом № 17 по ул. Школьной. Таким образом, площадь всех 15 выкупаемых участков составит 9,2 га. Самый крупный участок (8,2 га) принадлежит ООО «МегаСтройПроект».

Новая дорога соединит Нестюковский тракт с ул. Промышленной и пройдёт от д. Устиново до промузла. Протяжённость составит около 1,9 км. Дорога будет двухполосной, в асфальтовом исполнении и с освещением. В конце 2021 года конкурс на строительство дополнительного выезда с путепроводом в районе Осенцов выиграло ООО «Техдоргрупп».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на территории ОЭЗ открыли первое здание — штаб строительства ОЭЗ. В ближайшие несколько лет планируется построить инженерную инфраструктуру, обеспечить зону транспортной доступностью и подготовить площадку для строительства промышленных объектов резидентами.

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