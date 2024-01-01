Алёна Бронникова В Особой экономической зоне «Пермь» введено в эксплуатацию первое здание В нём разместился штаб строительства ОЭЗ Поделиться Твитнуть

В Перми на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) открыли первое здание — штаб строительства ОЭЗ. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в нём состоялось заседание общественного совета при министерстве промышленности и торговли региона.

По словам гендиректора АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» Ильи Шулькина, здание обеспечено всем необходимым для проведения совещаний и презентационных встреч.

Работы по созданию инфраструктуры ОЭЗ продолжаются. В данный момент подписаны договоры на техприсоединения электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, разрабатывается проектно-сметная документация, проведены инженерные изыскания земельного участка под строительство объектов. В течение нескольких лет будет построена инженерная инфраструктура, обеспечена транспортная доступность ОЭЗ и подготовлена площадка для строительства промышленных объектов резидентами.

Летом 2022 года правительство России утвердило создание ОЭЗ промышленно-производственного типа в Перми. На её территории будут реализовываться проекты в области машиностроения, металлообработки, нефтехимии, информационных технологий и в других направлениях. Размещение бизнеса в ОЭЗ даёт компаниям-резидентам ряд преимуществ, в том числе снижение арендных платежей, налоговые льготы и таможенные преференции.

Располагаться ОЭЗ будет в Осенцах, рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний ЛУКОЙЛ, СИБУР, «Уралхим». В прошлом году было одобрено девять заявок компаний о присвоении им статусов резидентов ОЭЗ.

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