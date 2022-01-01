Олеся Максименко Правительство РФ утвердило создание новой ОЭЗ в Перми Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Пермь». Соответствующая информация размещена на сайте кабинета министров Российской Федерации.

Сообщается, что пермская ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу, где будут реализовываться проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях.

В частности, планируется запуск строительства речных судов для грузовых и пассажирских перевозок и производства гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли.

«Кроме того, в составе зоны будут функционировать центр обработки данных и логистический комплекс. Резиденты проинвестируют в свои проекты более 10 млрд руб.», — сообщили в Правительстве РФ.

Отметим, размещение бизнеса в ОЭЗ даёт компаниям-резидентам ряд преимуществ: налоговые льготы, таможенные преференции и снижение арендных площадей.

Добавим также, что ОЭЗ «Осенцы» будет располагаться рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний СИБУР, ЛУКОЙЛ и «Уралхим», и станет основой промышленного кластера.

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