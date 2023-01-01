Алёна Бронникова Рабочая группа ОЭЗ «Пермь» рассмотрела три инвестпроекта потенциальных резидентов Сумма инвестиций может составить 2,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Рабочая группа Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь» одобрила заявки трёх компаний, планирующих создать своё производство на территории ОЭЗ. Заседание, на котором рассматривались паспорта и финансово-экономические модели инвестпроектов, состоялось на площадке VIII Пермского инженерно-промышленного форума 2023, сообщили в минпромторге Прикамья.

«Рабочая группа ОЭЗ решила, что все паспорта и финансово-экономические модели инвестпроектов будущих резидентов ОЭЗ ППТ "Пермь" соответствуют критериям оценки, поэтому единогласно поддержала три новых заявки. Компании, подавшие их, получат статус резидентов», — сообщили в ведомстве.

Заявку на резидентство подало ООО «Завод ГЕРМЕС». Предприятие занимается изготовлением резинотехнических изделий различного назначения, в том числе взрывозащищенных огнестойких проходок. Завод собирается обновить производство уплотнительных элементов кабельных и трубных проходок, освоить изготовление изделий из металла по индивидуальным заказам, изделий из пластмасс, резиновых и силиконовых смесей и автокомпонентов. Производственный комплекс разместится на земельном участке площадью 1 га. Объём инвестиций составит порядка 166,7 млн руб. (без учёта НДС). Проект создаст 20 новых рабочих мест.

Ещё одна заявка на получение статуса резидента поступила от ООО Пермский завод «Звезда», входящее в группу компаний «УралГазРемонт». На участке площадью 2 га компания построит комплекс по изготовлению металлоконструкций и технологического оборудования для строительства нефтегазовых объектов. Основными потребителями продукции станут «Газпром», «Сибур Холдинг» и другие. Объём инвестиций оценивается в размере 580 млн руб. (без учёта НДС). Планируется создать 20 новых рабочих мест.

Действующий резидент ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» подал заявку на изменение условий соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ в связи с расширением планов. С учётом увеличения объёмов производства и строительства планируется увеличение площади земельного участка с 8,8 до 12,5 га. Компания наладит производство арматуры диаметром Ш8-25 мм, кругов диаметром 6-12 мм и прочий сортовый прокат. Предполагаемый объём инвестиций — 2,1 млрд. руб. Реализация проекта позволит создать 70 новых рабочих мест.

Ранее были одобрены заявки семи компаний о присвоении им статусов резидентов ОЭЗ. В феврале в их число вошли «Осенцовский сталепрокатный завод», ООО «Пермская судоверфь», ООО «Форпласт» и ООО «Стелла пластик». Летом список пополнился АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Лифт-сервис», ООО «Прокси».





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