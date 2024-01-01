В Прикамье похоронили погибшего в СВО Павла Констанца Мужчина посмертно представлен к Ордену мужества Поделиться Твитнуть

Павел Констанц

ВКонтакте

Первого апреля в Александровском округе Прикамья похоронили погибшего в СВО Павла Констанца. Об этом сообщили представители окружных властей в соцсети Вконтакте и выразили родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

Павел родился 23 февраля 1978 года. Детство и юность провёл в п. Карьер — Известняк. По окончании девяти классов средней школы, он поступил в Александровское училище, а позже прошел обучение в Кизеловском политехническом техникуме и получил специальность токарь.

После службы в армии Павел работал монтёром путей на Березниковской дистанции пути в р.п. Яйва.

«В тяжелое для страны время Павел не остался в стороне и принял решение пойти на военную службу по контракту. В октябре 2023 года Павел был ранен, однако после прохождения лечения вновь вернулся на службу. 15 марта 2024 года рядовой, наводчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты отряда (штурмовой) войсковой части 11741 Констанц Павел Юрьевич героически погиб в бою», — говорится в некрологе.

Павел Констанц посмертно представлен к Ордену мужества.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае прошла церемония прощания с мобилизованным солдатом Алексеем Суржаковым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.