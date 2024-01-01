Погибшего на СВО мобилизованного Алексея Суржакова похоронили в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Алексей Суржаков

ВКонтакте

В Пермском крае прошла церемония прощания с мобилизованным солдатом Алексеем Суржаковым, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщили в администрации Бардымского муниципального округа.

Алексей родился в июне 1992 года. После окончания школы учился в колледже сварщиков в Барде. Работал по специальности в Осе.

Осенью 2022 года был призван по частичной мобилизации. Солдат погиб на СВО 22 марта 2024 года. У солдата есть родители и старший брат.

«Скорбим вместе с его родными и близкими. Мы будем помнить тебя, наш бравый боец. Покойся с миром!» – говорится в некрологе, опубликованном властями ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб уроженец Нытвы, рядовой Александр Долгих. Военнослужащего похоронят 1 апреля. Церемония прощания начнётся с 10:00 в Доме культуры в Нытве.

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