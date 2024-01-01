В Пермском крае похоронят участника спецоперации Александра Долгих Его убили в марте этого года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе спецоперации погиб уроженец Нытвы, рядовой Александр Долгих. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Нытвенского городского округа.

Александр служил оператором отделения радиопомех роты радиоэлектронной борьбы и погиб 13 марта.

Обстоятельства гибели местная администрация не разглашает.

Военнослужащего похоронят 1 апреля. Церемония прощания начнётся с 10:00 в Доме культуры в Нытве, а гражданская панихида — в 11:00.

Местные власти выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ходе СВО недавно погиб другой уроженец Нытвы, 22-летний рядовой Кирилл Катаев. Он участвовал в мотострелковом батальоне и погиб 20 января этого года. Как и при каких обстоятельствах он погиб, местные власти тоже не уточнили.

Похороны Кирилла Катаева состоялись 31 марта.

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