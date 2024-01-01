В СВО погиб военнослужащий из Прикамья Кирилл Катаев Его похоронят сегодня на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В ходе спецоперации погиб уроженец Нытвы рядовой Кирилл Катаев. Он участвовал в мотострелковом батальоне и погиб 20 января этого года, сообщили в администрации Нытвенского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Как и при каких обстоятельствах он погиб, местные власти не уточнили.

Похороны военнослужащего состоятся сегодня, 31 марта. Церемония прощания и гражданская панихида пройдёт в Доме культуры по Нытве.

Администрация Нытвы выразила соболезнования родным и близким погибшего.

«Разделяем с вами боль и горечь утраты. Нытва скорбит вместе с вами…», — сообщается на сайте муниципалитета.

По данным издания Properm, Кириллу Катаеву было всего 22 года.

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