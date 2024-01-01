Алёна Морозова Напугавшая сотрудников Горного института пермячка рассказала о ЧП в соцсетях Накануне она несколько часов блокировала въезд в научное учреждение Поделиться Твитнуть

Татьяна А. фото из открытых источников

Как стало известно «Новому компаньону», инцидент с женщиной, которая 1 апреля перегородила на своём автомобиле въезд в Горный институт УрО РАН на ул. Сибирской в Перми, продолжался примерно до 20:30 и завершился ничем. Оперативникам не удалось уговорить её выйти из машины. Полдевятого она просто уехала от ворот учреждения.

Во вторник, 2 апреля, Татьяна А. (так зовут виновницу события), разместила в соцсети такой пост (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Приехала к любимому мужу на работу)) на мою машину напала толпа неадекватных людей)) ну что нумерологи увидели мою 33.33333333333...., кто там у вас в этом году Ягодка опять? Тема фильма Вызов раскрылась? Теперь можно жить спокойно? От работы больше не будут отвлекать меня? Или там еще чьи-то задания проскальзывать собрались? Моих претендентов на место мужа и отца будущих детей больше никто не будет портить? Я не собираюсь тут весь апрель шутки с ними шутить. Я план на апрель выполнила сегодня».

Оказалось, это не первый пост на странице, который женщина посвящает разнообразным «теориям заговора».

Напомним, 1 апреля чуть раньше шести часов вечера к входу в Горный институт УрО РАН подъехал автомобиль, который заблокировал въезд в учреждение. За рулём находилась женщина, на заднем сидении — ребёнок. На просьбу охранника освободить проезд водительница ответила: «А я вам подарочек привезла, кислотный!».

На переговоры с нарушительницей вышли руководители института, но женщина заперлась в машине и не реагировала на обращения. Были вызваны представители правопорядка, которые с помощью медиков и психологов уговаривали женщину сдаться. Инцидент занял около четырёх часов.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтверждают, что происшествие на ул. Сибирской было. На запрос «Нового компаньона» в ведомстве ответили, что «сотрудниками правоохранительных органов общественный порядок восстановлен. По данному факту проводится проверка».

«Новый компаньон» направил запрос в МВД с просьбой прокомментировать происшествие.

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