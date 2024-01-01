Алёна Морозова В Перми женщина угрожала сотрудникам Горного института Она заблокировала въезд в учреждение Поделиться Твитнуть

Через несколько часов после ЧП обстановка у въезда в институт спокойная

Максим Артамонов

Вечером 1 апреля на ул. Сибирской в Перми произошёл странный инцидент. Очевидцы рассказали «Новому компаньону», что чуть раньше шести часов вечера к входу в Горный институт УрО РАН подъехал автомобиль, который заблокировал въезд в учреждение. За рулём находилась женщина, на заднем сидении — ребёнок. На просьбу охранника освободить проезд водительница ответила: «А я вам подарочек привезла, кислотный!»

На переговоры с нарушительницей вышли руководители института, но женщина заперлась в машине и не реагировала на обращения. Были вызваны представители правопорядка, которые с помощью медиков и психологов уговаривали женщину сдаться. Инцидент занял около четырёх часов и был, очевидно, благополучно разрешён.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтверждают, что происшествие на ул. Сибирской было. На запрос «Нового компаньона» в ведомстве ответили следующее:

«01 апреля 2024 года в Министерство территориальной безопасности Пермского края поступила информация о нарушении общественного порядка на ул. Сибирская г. Перми. По данному факту оперативные службы проинформированы. Сотрудниками правоохранительных органов общественный порядок восстановлен. Угроз жизни и здоровью для населения не было и нет. Правоохранительными органами проводится проверка. Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации».

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