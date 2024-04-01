В Перми произошёл пожар на арматурно-изоляторном заводе
Никто не пострадал
Днём 1 апреля в Перми на территории Южноуральского арматурно-изоляторного завода (ул. Репина) случился пожар. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 14:35. К месту вызова приехали 58 спасателей на 14 спецмашинах. Они установили, что на территории предприятия горит трансформатор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались четыре работника завода.
Пожар был локализован в 15:07, а горение ликвидировано в 15:11.
Предварительная площадь пожара составила 4 кв м.
Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания.
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