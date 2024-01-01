В Пермском крае на пожаре погибла пенсионерка Происшествие случилось в Ильинском Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 1 апреля в п. Ильинский произошёл пожар на ул. Полевой, в ходе которого погибла пенсионерка. На сообщение о пожаре реагировали подразделения противопожарной службы Пермского края, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

О возгорании стало известно в 1:16. К месту вызова были направлены сотрудники 64-й, 113-й и 114-й пожарных частей противопожарной службы Пермского края. Всего 14 человек на четырёх спецмашинах.

По прибытии огнеборцы установили, что горит частный жилой дом и надворные постройки. На пожаре было обнаружено тело погибший женщины, пенсионерки.

Предварительно, площадь пожара составила 120 кв. м.

Пожар был локализован в 1:38, а горение ликвидировано в 2:04.

Сейчас сотрудники МЧС по региону и следователь СУ СК России по Пермскому краю проводят проверку. Они выясняют обстоятельства и устанавливают причину пожара.

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