Алёна Бронникова На месте гипермаркета Castorama в Перми открылся «Максидом» Магазин начал работать после ребрендинга с 27 марта Поделиться Твитнуть

В Перми по ул. 2-й Казанцевской, 11 открылся гипермаркет товаров для обустройства дома и дачи «Максидом». Информация об этом появилась на сайте компании. Ранее по данному адресу располагался гипермаркет строительных материалов Castorama.

Как сообщили в компании, официальный запуск нового магазина состоялся 27 марта. Смену бренда в Перми провели в рамках ребрендинга магазинов после приобретения сетью российского сегмента гипермаркетов Castorama в октябре 2020 года.

«С первого дня работы под новым брендом гипермаркет будет функционировать в обычном режиме — все процессы ребрендинга будут проводиться без закрытия магазина для покупателей. В планах компании привести его под стандарты "Максидома" в вопросах сервиса, ассортимента и оформления. Так, например, ассортимент будет расширен за счёт новых товарных категорий — посуды, текстиля, мебели, бытовой техники», — рассказали в компании.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ООО «Касторама РУС» в сентябре выставило на продажу земельный участок в микрорайоне Ива, где планировалось возвести второй магазин Castorama в Перми. Участок был приобретён ПЗСП под жилую застройку.

Согласно данным на сайте retail.ru, «Максидом» — российская сеть гипермаркетов товаров для обустройства дома, ремонта и строительства. В октябре 2020 года компания выкупила ООО «Касторама РУС» за 7,4 млрд руб. На официальном сайте организации указано, что сейчас в России работают 26 гипермаркетов в 10 регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Москве, Московской области, Воронеже и Перми.





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