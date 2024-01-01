Алёна Бронникова Компания из Прикамья увеличит объёмы производства приборов спутникового мониторинга Galileosky стало участником нацпроекта Поделиться Твитнуть

Пермский производитель ГЛОНАСС/GPS-оборудования для спутникового мониторинга и удалённого управления объектами Galileosky стал новым участником национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.

Для участия в нацпроекте в компании выбрали перспективное направление производства приборов спутникового мониторинга. Совместно с экспертами регионального центра предприятие оптимизирует весь процесс, начиная поверхностным монтажом и сборкой, заканчивая прошивкой терминалов. По мнению руководства Galileosky, участие в нацпроекте позволит улучшить производственные процессы.

Galileosky является одним из ведущих разработчиков оборудования для цифровизации транспорта и спецтехники в России, входит в топ-10 производителей GPS-оборудования на рынке телематики. Более 1 млн приборов компании работают на грузоперевозчиках и спецтехнике на логистических, лесозаготовительных, сельскохозяйственных, горнодобывающих, нефтегазовых предприятиях по всему миру. Терминалы собирают и отправляют данные о транспорте, помогают сократить расходы топлива, предотвратить опасные ситуации и продлить срок эксплуатации техники.

Ранее стало известно, что участником нацпроекта «Производительность труда» стал пермский поставщик инженерного оборудования ООО «Ревитех». Предприятие планирует увеличить эффективность продаж.

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