Алёна Бронникова Пермский поставщик инженерного оборудования стал участником нацпроекта «Ревитех» планирует увеличить эффективность продаж Поделиться Твитнуть

Поставщик инженерного оборудования из Перми ООО «Ревитех» стал новым участником национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.

Директор предприятия Дмитрий Ланг считает, что продажи являются наименее управляемым, непрозрачным и низкоэффективным процессом, поэтому для участия в нацпроекте в качестве пилотного потока был выбран процесс реализации продукции. Совместно с экспертами регионального центра компетенций Пермского края коллектив «Ревитеха» рассчитывает повысить эффективность продаж, избежать возможных рисков и ошибок, а также получить доступ к лучшим российским практикам повышения производительности труда.

Торгово-сервисная компания ООО «Ревитех» — крупный поставщик оборудования широкого ассортимента для монтажа систем водоподготовки, водоотведения и отопления в промышленном, гражданском и индивидуальном жилищном строительстве. Предприятие является официальным дилером российских и зарубежных производителей, оказывает услуги по поставке, гарантийному ремонту и обслуживанию оборудования, развивает на рынке свой бренд WAAG.

Реализацией нацпроекта в Прикамье занимается региональный центр компетенций. Проект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда. На сегодняшний день к нему присоединилась 131 компания из Пермского края.

Ранее стало известно, что в участником нацпроекта стала Пермская судоверфь. Перспективным процессом было выбрано производство комплексов Ecostation для зарядки электросудов. На предприятии планируют разработать систему непрерывного повышения эффективности производственных процессов.

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