Пермская судоверфь стала новым участником нацпроекта «Производительность труда» Инструменты бережливого производства опробуют на зарядке электросудов Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

Пермская судоверфь (учредители «Фонд развития Пермского края» и Sitronics Group) стала новым участником национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в ФРПК.

Для участия в нацпроекте судостроители выбрали перспективный процесс производства комплексов Ecostation для зарядки электросудов. Совместно с экспертами регионального центра компетенций Пермского края специалисты Пермской судоверфи будут внедрять инструменты бережливого производства, такие как картирование, производственный анализ и стандарты работы в процесс производства. Таким образом, на предприятии будет разработана система непрерывного повышения эффективности производственных процессов.

«Спрос на речной транспорт на альтернативных источниках энергии постоянно растёт, и нам важно не отставать от запросов рынка и повышать производительность площадки, – пояснил выбор проекта исполнительный директор компании Михаил Мухаметсафин. – Мы надеемся, что с помощью экспертов Регионального центра компетенций сможем делать это быстрее, избежать возможных рисков и ошибок».

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