В Перми из-за бесхозной сумки на территории медуниверситета объявили тревогу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 1 апреля в Министерство территориальной безопасности Пермского края поступила информация о подозрительной сумке, которую кто-то оставил на территории стоматологической поликлиники медуниверситета (ул. Луначарского). Правоохранительные органы провели проверку. Угрозы жизни и здоровью населению они не выявили.

В пресс-службе краевого минтербеза просят граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Напомним, аналогичный случай произошёл в конце февраля на территории ПГНИУ. Тогда на территорию кампуса к 5 корпусу приехали сотрудники Росгвардии. Студентов и сотрудников вуза выпускали с территории кампуса через 12-й корпус и парковку.

В пресс-службе вуза сообщили, что служба охраны обнаружила бесхозную сумку. После этого началась проверка. В итоге владелец сумки был найден.

Кроме того, на прошлой неделе в Индустриальном районе Перми в ТЦ «Столица» сработала сирена, людей эвакуировали из кинозала. Во время происшествия никто не пострадал. В ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили: произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации.

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