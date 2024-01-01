В Перми эвакуировали людей из ТЦ «Столица» В МЧС сообщили, что это был сбой пожарной сигнализации Поделиться Твитнуть

Елена Синица

Днём 29 марта в Индустриальном районе Перми в ТЦ «Столица» сработала сирена, людей эвакуировали из кинозала. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

Во время происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили: произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации.

«Повода для беспокойства нет», — отметили в ведомстве.

Ранее, вечером 28 марта, в Перми из ТРК «Семья» эвакуировали посетителей и сотрудников, сообщали пользователи соцсетей. Позже в пресс-службе краевого минтербеза уточнили, что в ТРК отработали датчики пожарной сигнализации при проведении технических и регламентных работ в зоне арендатора. Угрозы жизни и здоровью людей не было.

Кроме того, утром 28 марта была эвауация людей из Тетра оперы и балета им. П.И.Чайковского. Из здания вывели 60 человек, в том числе детей. Причиной стало короткое замыкание, из-за которого сработала пожарная сигнализация. В ходе происшествия никто не пострадал.

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