В Перми эвакуировали людей из Театра оперы и балета Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Утром 28 марта в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Информация о происшествии поступила в 10:14. К месту вызова незамедлительно выехали 77 огнеборцев на 18 спецмашинах. По прибытии они установили, что на пятом этаже произошло короткое замыкание электросветильника. Однако это не привело к возгоранию, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Из здания эвакуировались 60 человек, в том числе 15 детей. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они выясняют обстоятельства и причину происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.