Максим Артамонов В Пермском университете оцепили территорию В вуз приехали росгвардейцы и сотрудники ДПС Поделиться Твитнуть

Вечером 28 февраля ПГНИУ оцепили правоохранительные органы. На территории кампуса, около 5 корпуса, работают сотрудники Росгвардии.

Как рассказали студенты вуза, слышны сирены подъезжающих к вузу автомобилей. Учащихся и сотрудников выпускают с территории кампуса, но через 12-й корпус и парковку.

По словам очевидцев, выйти через проходную не дали, дорогу около 5-го корпуса по ул. Дзержинского перейти тоже не дали, пишет perm.aif.ru.

В пресс-службе вуза «Новому компаньону» сообщили, что служба охраны обнаружила бесхозную сумку. Сейчас проводится проверка.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края также подтвердили эту информацию, уточнив, что вечером 28 февраля на номера оперативных служб Пермского края поступила информация об обнаружении бесхозного предмета в одном из корпусов ПГНИУ.

«Правоохранительными органами проводится проверка. Угроз жизни и здоровью населения не выявлено. Просим граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», — добавили в ведомстве.

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