С 1 апреля в Перми изменится расписание движения общественного транспорта
Департамент транспорта мэрии Перми сообщил об изменениях в работе общественного транспорта с 1 апреля.
Введена новая остановка «Спешилов» при следовании автобуса № 33 до «Города сердца». Ранее эта остановка не обслуживалась муниципальным транспортом.
На автобусах № 30 и 54 изменится время ряда отправлений в течение дня. Это связано с изменением дорожной обстановки.
На трамвайном маршруте № 7 будет увеличено количество транспортных средств и сокращены интервалы движения.
Пассажиров просят придерживаться обновлённого расписания.
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