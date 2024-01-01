С 1 апреля в Перми изменится расписание движения общественного транспорта Поделиться Твитнуть

фото: Дмитрий Бельтюков

Департамент транспорта мэрии Перми сообщил об изменениях в работе общественного транспорта с 1 апреля.

Введена новая остановка «Спешилов» при следовании автобуса № 33 до «Города сердца». Ранее эта остановка не обслуживалась муниципальным транспортом.

На автобусах № 30 и 54 изменится время ряда отправлений в течение дня. Это связано с изменением дорожной обстановки.

На трамвайном маршруте № 7 будет увеличено количество транспортных средств и сокращены интервалы движения.

Пассажиров просят придерживаться обновлённого расписания.

Ранее сообщалось о продлении автобусного маршрута № 35 в Перми. Ранее он курсировал между Пермским электромеханическим заводом на правом берегу Камы и Театром-Театром, а теперь разворачивается в районе площади 250-летия Перми. От Театра-Театра автобус будет следовать по ул. Крисанова и ул. Окулова, а в обратном направлении — по ул. Петропавловской.

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