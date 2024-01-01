C 1 марта в Перми будет продлён автобусный маршрут № 35 Поделиться Твитнуть

В городском департаменте транспорта сообщили о продлении автобусного маршрута № 35 в Перми. Ранее он курсировал между Пермским электромеханическим заводом на правом берегу Камы и Театром-Театром. С 1 марта автобус начнёт разворачиваться в районе площади 250-летия Перми.

От Театра-Театра автобус будет следовать по ул. Крисанова и ул. Окулова, где будет делать остановку. В обратном направлении он будет ездить по ул. Петропавловской с дополнительными остановками «Сквер им. Олега Новосёлова» и «Ул. Плеханова».

В ведомстве обратили внимание, что изменения вносятся для улучшения транспортной доступности ул. Окулова. Маршрут свяжет Фонд поддержки участников СВО и музей PERMM с ул. Попова, где можно пересесть на другие маршруты, — пояснили в дептрансе.

В связи с продлением маршрута на линию с 1 марта будет выпущен дополнительный автобус.

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