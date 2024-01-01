Задержаны обвиняемые в убийстве участника СВО из Пермского края Илья Терещенко скончался в больнице 27 марта Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю прокомментировали расследование уголовного дела по факту убийства 31-летнего мужчины в п. Полазна Добрянского ГО Пермского края. Он скончался 27 марта в больнице от полученных телесных повреждений.





В ведомстве рассказали, что следователи завели дело ещё 7 марта по факту покушения на убийство. По данным правоохранителей, в тот день в одной из квартир дома в Полазне между тремя местными жителями вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчины 51 года и 37 лет нанесли удары своему знакомому и скрылись с места происшествия, а потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где впал в кому и спустя 20 дней умер.





В ходе следствия скрывшиеся участники конфликта были установлены и задержаны. Мужчинам, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности, уже предъявлены обвинения. «По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и запрета определённых действий», — добавили в ведомстве.





Ранее сообщалось , что скончавшийся в больнице — участник СВО Илья Терещенко, муж пермского волонтёра поискового отряда имени Ирины Бухановой.

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