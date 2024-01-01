В Перми убили участника СВО Илью Терещенко Он был мужем пермского волонтёра поискового отряда имени Ирины Бухановой Поделиться Твитнуть

Как сообщили волонтёры Пермской региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», у их коллеги, инфорга Светланы, муж Илья Терещенко скончался в больнице после избиения.

По словам волонтёров, на него напали и жестоко избили на улице, после этого он попал в больницу. Организм мужчины не справился, и он умер, не выходя из комы.

«Света и Илья очень любили друг друга. Когда Илья принял решение отдать свой долг Родине и ушёл на СВО, Света очень ждала его возвращения. Он вернулся домой невредимым, но случилась трагедия», — говорится на странице.

Волонтёры выразили соболезнования своей коллеге. Они объявили сбор средств для помощи в организации похорон.

«Новый компаньон» направил запрос в полицию с просьбой прокомментировать информацию о нападении, приведшем к смерти потерпевшего, и принятых процессуальных решениях.

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