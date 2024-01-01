В Перми убили участника СВО Илью Терещенко

Он был мужем пермского волонтёра поискового отряда имени Ирины Бухановой

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Волонтёры, СВО

Фото: vk.com/permpoisk

Как сообщили волонтёры Пермской региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», у их коллеги, инфорга Светланы, муж Илья Терещенко скончался в больнице после избиения.

По словам волонтёров, на него напали и жестоко избили на улице, после этого он попал в больницу. Организм мужчины не справился, и он умер, не выходя из комы.

«Света и Илья очень любили друг друга. Когда Илья принял решение отдать свой долг Родине и ушёл на СВО, Света очень ждала его возвращения. Он вернулся домой невредимым, но случилась трагедия», — говорится на странице.

Волонтёры выразили соболезнования своей коллеге. Они объявили сбор средств для помощи в организации похорон.

«Новый компаньон» направил запрос в полицию с просьбой прокомментировать информацию о нападении, приведшем к смерти потерпевшего, и принятых процессуальных решениях. 

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