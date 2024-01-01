Жители целого города в Пермском крае остались без воды На магистральном водоводе в Осе произошла авария Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае власти Осы отключили водоснабжение во всём городе и других населённых пунктах вокруг из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в администрации Осинского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Как уточнили местные власти, 28 марта связи с экстренной аварийной ситуацией на магистральном водоводе Д-426 камеры регулятора давления около д. Симаково будет произведено отключение водоснабжения с 09.00 до 23.00.

Под отключение попали Оса, с. Крылово, д. Петухова, с. Гамицы, д. Симаково, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, с. Устиново, д. Мазунина.

Напомним, 16 декабря прошлого года в Осе произошла авария на теплосетях. В результате без тепла остались 49 многоквартирных домов (около 2,5 тыс. человек), а также школа, местный ДК и три детских сада.

Отметим, этой зимой в Пермском крае произошло сразу несколько крупных коммунальных аварий. В Соликамске это привело к отставкам и выговорам чиновникам.

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