ГИБДД просит водителей в Пермском крае отказаться от поездок вечером и ночью Синоптики предсказали ухудшение погодных условий Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края обратились к водителям с призывом отказаться от поездок по дорогам в вечернее и ночное время 27 и 28 марта или хотя бы сократить количество выездов. Это связано с ухудшением погодных условий.

В некоторых районах Прикамья уже начался сильный снег, он сопровождается сильным боковым ветром. Видимость на дорогах резко упала.

«Призываем автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении ГИБДД. Отмечается, что автоинспекторы будут в ближайшие часы осуществлять контроль ситуации на дорогах на патрульных автомобилях с включёнными проблесковыми маяками.

Напомним, ранее в Прикамье до 12 часов 28 марта запретили движение грузового транспорта по региональным дорогам: Кунгур—Соликамск, Кунгур—Соликамск—Горнозаводск, Горнозаводск — граница Свердловской области, Большая Соснова—Частые, Черновское — граница Удмуртской Республики, Пермь—Березники, Полазна—Чусовой, Восточный обход Перми.

В Пермском крае ожидается самый сильный снегопад за последние четыре месяца.

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