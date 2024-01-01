ГИБДД просит водителей в Пермском крае отказаться от поездок вечером и ночью
Синоптики предсказали ухудшение погодных условий
Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края обратились к водителям с призывом отказаться от поездок по дорогам в вечернее и ночное время 27 и 28 марта или хотя бы сократить количество выездов. Это связано с ухудшением погодных условий.
В некоторых районах Прикамья уже начался сильный снег, он сопровождается сильным боковым ветром. Видимость на дорогах резко упала.
«Призываем автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении ГИБДД. Отмечается, что автоинспекторы будут в ближайшие часы осуществлять контроль ситуации на дорогах на патрульных автомобилях с включёнными проблесковыми маяками.
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