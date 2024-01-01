В Перми ожидается самый сильный снегопад за четыре месяца В регионе похолодает и будет ветрено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Пермском крае закончится сухой период с большим количеством солнечных дней, который начался в середине февраля. В ближайшие дни региону угрожает Каспийский циклон, который принесёт обильные осадки, преимущественно в виде снега, а также усиление ветра и похолодание. Об этом предупредили в ГИС-центре ПГНИУ.

В Перми, примерно в среду, ожидается самый сильный снегопад за последние четыре месяца, начиная с 21 ноября 2023 года. В центральных районах края местами количество осадков может достигнуть 30 мм и более, что превышает месячную норму для марта.

Специалисты проекта «Метеоролог и Я» также прогнозируют обильный снегопад и предупреждают о сильном ветре. Например, в среду возможны порывы ветра до 19 метров в секунду.

В понедельник и вторник днём будет ещё тепло, максимальная температура может достигать +6...+8°. В среду и пятницу днём ожидается только -2...+3°, а в четверг -5...0°.

В субботу и воскресенье температура вновь повысится, однако осадки не прекратятся.

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