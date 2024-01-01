Синоптики рассказали, в котором часу в Перми начнётся мощный снегопад Высота сугробов может вырасти на 12 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество осадков за ночь 27 марта в Пермском крае оказалось заметно больше ожидаемого. В Чайковском выпало 10 мм, в Оханске 8 мм, в Чернушке, Осе и Кунгуре по 7 мм, в Перми 5 мм. В основном осадки выпали в виде дождя, но по западу края они уже переходят в снег, температура воздуха упала ниже 0˚. В Перми дождь перейдёт в снегопад ближе к 17.00. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Одновременно с похолоданием ожидается усиление осадков, вечером возможно существенное налипание снега на провода и деревья.

Наиболее обильный снегопад ожидается примерно по линии Кудымкар—Березники, здесь с обеда 27 марта и до утра 28 марта может выпасть до 25 мм осадков в виде снега, высота снежного покрова увеличится на 20 см.

В Перми ожидается 15-20 мм осадков, из них в виде мокрого снега и снега выпадет до 15 мм, что даст прирост снежного покрова на 10-12 см к вечеру четверга.

Напомним, на фоне ожидающегося снегопада в Прикамье с 0 часов 27 марта и до 12 часов 28 марта ограничено движение грузового транспорта по региональным дорогам: Кунгур—Соликамск, Кунгур—Соликамск—Горнозаводск, Горнозаводск — граница Свердловской области, Большая Соснова—Частые, Черновское — граница Удмуртской Республики, Пермь—Березники, Полазна—Чусовой, Восточный обход Перми.

Ранее синоптики предупреждали, что в среду в Пермском крае ожидается самый сильный снегопад за последние четыре месяца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.