Губернатор Пермского края прокомментировал инциденты с высаживанием детей из общественного транспорта Глава региона призвал кондукторов «быть с головой» и думать о последствиях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе прямого эфира на радио «Спутник» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал свою позицию относительно регулярных происшествий, которые происходят в общественном транспорте Перми и городах региона, когда школьников высаживают из автобусов.

По мнению главы Прикамья, «это извечная проблема воспитания».

«Здесь всегда хочется сказать взрослым, кондуктору или водителю: «Будьте вы с головой». Вы подвергаете риску здоровье ребёнка — зачем вы это делаете? Всякие в жизни случаи бывают. Где-то ребёнок элементарно не сориентировался. Поэтому надо быть терпеливее друг к другу и человечнее», — высказался Махонин.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», днём 21 января на Гайве кондуктор автобусного маршрута №18 высадила 10-летнего школьника. В соцсетях мама школьника рассказала, что кондуктор высадила мальчика из автобуса в районе остановки «Камкабель». Школьник побоялся заходить в другой автобус и дошёл до дома пешком.

В связи с происшествием глава Следственного комитета России уже поручил возбудить уголовное дело. Позже начала проверку и прокуратура Пермского края.

Это уже не первый случай за последние полгода, когда школьников высаживают из общественного транспорта. Так, 10 октября прошлого года из автобуса № 25 в Перми высадили 15-летнего подростка — у него не прошла оплата проезда. Позже этот случай обсуждали даже чиновники и депутаты.

С 2021 года в России действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. За нарушение водителя автобуса могут оштрафовать на 5 тыс. руб., а кондуктору грозит штраф от 20 до 30 тыс. руб.

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