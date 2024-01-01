Максим Артамонов В Перми прокуратура начала проверку по факту высадки школьника из автобуса В инциденте уже разбирается центральный аппарат Следственного комитета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края подключилась к расследованию инцидента, который произошёл в Перми 31 января, когда 10-летнего школьника высадили из автобуса, так как у него не прошла оплата за проезд. Ведомство организовало проверку. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проверки прокуратура даст оценку действиям водителя и иных лиц, допустивших нарушения прав несовершеннолетнего, отметили в надзорном органе.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», происшествие случилось днём 21 января на Гайве, когда кондуктор на автобусном маршруте №18 высадила 10-летнего школьника. В связи с происшествием глава Следственного комитета России уже поручил возбудить уголовное дело. В соцсетях мама школьника рассказала, что кондуктор высадила мальчика из автобуса в районе остановки «Камкабель». Школьник побоялся заходить в другой автобус и дошёл до дома пешком.

Это уже не первый случай за последние полгода, когда школьников высаживают из общественного транспорта. Так, 10 октября прошлого года из автобуса № 25 в Перми высадили 15-летнего подростка — у него не прошла оплата проезда. Позже этот случай обсуждали даже чиновники и депутаты.

С 2021 года в России вступил в силу закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. За нарушение водителя автобуса могут оштрафовать на 5 тыс. руб., а кондуктору грозит штраф от 20 до 30 тыс. руб.

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