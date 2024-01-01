В Перми кондуктор высадила школьника из автобуса Глава СК поручил возбудить уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Гайве кондуктор на автобусном маршруте №18 высадила 10-летнего школьника из-за того, что он не смог оплатить проезд — у него не сработала транспортная карта. Инцидент произошёл 31 января. В связи с происшествием глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает «Рифей».

Информация об инциденте сначала распространилась в социальных сетях, а потом в СМИ. По словам мамы школьника, кондуктор высадила мальчика из автобуса в районе остановки «Камкабель». Школьник побоялся заходить в другой автобус и дошёл до дома пешком.

Руководитель АТП, в котором работает автобус, сказал, что на предприятии проведут внутреннюю проверку. Перевозчик опросит кондукторов и проверит записи с камер видеонаблюдения.

С 2021 года в России вступил в силу закон, который запрещает высадку детей из транспорта. Изменения коснулись также контроля за безбилетный проезд и перевозки багажа. Согласно закону, уполномоченные имеют право требовать у пассажиров, которых подозревают в нарушениях, документы, удостоверяющие личность.

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