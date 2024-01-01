Пермский краевой суд оставил под арестом начальника ИК-37 Илью Асламова Он пробудет в СИЗО до 17 мая Поделиться Твитнуть

Начальник пермской исправительной колонии № 37 Илья Асламов пробудет в СИЗО до 17 мая. Пермский краевой суд, рассмотрев 27 марта жалобу адвокатов, оставил без изменения постановление Свердловского районного суда Перми об избрании обвиняемому в деле о покушении на получение взятки меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, Асламова арестовали 19 марта, а задержали офицера на день раньше на рабочем месте. Вместе с ним был задержан предприниматель Олег Попов. Ему вменяется в вину посредничество во взятке.

Колония № 37 находится в Чусовом.

Ранее краевой суд оставил без удовлетворения и жалобу адвокатов начальника пермской исправительной колонии № 29 Дмитрия Ассанова. Они тоже просили заменить подзащитному меру пресечения с ареста на домашний арест или залог. Ассанов обвиняется в получении взятки в сумме более 1 млн руб.

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