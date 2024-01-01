Алёна Бронникова Глава СКР поручил снова возбудить уголовное дело об избиении девочки в Прикамье Инцидент произошёл в феврале Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Пермском крае повторно возбудят уголовное дело об избиении 15-летней девочки в Березниках в феврале текущего года. Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства.

Согласно указанной информации, инцидент обсуждался в эфире одного из федеральных телеканалов. Родственники девочки, которые находились в студии, рассказали, что в отношении потерпевшей также совершено преступление против половой свободы, и выразили несогласие с ходом расследования данного уголовного дела.

Как ранее писал «Новый компаньон», ночью 26 февраля у одного из домов по ул. Юбилейной 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 г.р. Происходящее записывалось на видео, которое позже появилось в соцсетях. На кадрах видна группа подростков, оператором был молодой человек, который за кадром подначивал одну из девушек бить другую.

Следком возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетней по ст. 116 УК РФ (побои). Однако решение было отменено прокурором Березников Ниязом Мусабировым, а при обжаловании поддержано заместителем прокурора Пермского края Максимом Филипповым. Как сообщает СКР, следствие будет и дальше обжаловать решение городского прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, девушка признана потерпевшей по ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах расследования указанных уголовных дел и по доводам потерпевшей стороны, которые были озвучены в передаче. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.