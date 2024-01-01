В Пермском крае подростки жестоко избили сверстницу и записали видео Инцидент произошёл в Березниках Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье произошёл очередной инцидент агрессией в подростковой среде. В Сети появилось видео, на котором девочку жестоко избивает её сверстница. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой telegram-канал «Пермский край» и сообщество «ЧП Березники» ВКонтакте.

Авторы публикаций говорят, что происшествие случилось на улице Юбилейной около дома №69 в Березниках 24 февраля. Предположительно, видео предоставила предоставила мать пострадавшей девочки.

В посте с видео говорится: «Пришла подруга в гости и заманила погулять. Я её отпустила и по Юбилейной, 69 её начали избивать. После этого всего забрали телефон и заложили в ломбард».

Инцидент произошёл около 23:00. Женщина сообщила, что её дочь не сказала на видео ни одного дурного слова, а «главарь» снял всё происходящее на камеру, а после отправил девочке.

На кадрах видна группа подростков на тёмной улице. В качестве оператора — молодой человек, который призывает одну из девочек бить другую.

Официальные комментарии по поводу инцидента от полиции пока не появлялись.

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