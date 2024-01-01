Возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней в Прикамье Поделиться Твитнуть

скриншот видео из паблика ЧП Березники Вконтакте

В Березниках Пермского края следственными органами СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетней. Оно квалифицировано по ст. 116 УК РФ (побои).

Как сообщили в пресс-службе следкома, по данным следствия, в ночное время 26 февраля у одного из домов по ул. Юбилейной 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 г.р.

В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, ведётся сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, видео, на котором девочку избивают, появилось в соцсетях несколько дней назад. На кадрах видна группа подростков на тёмной улице. Оператором съёмки был молодой человек, который за кадром подначивал одну из девушек бить другую.

Предположительно, видео решила обнародовать мать пострадавшей, чтобы привлечь к происшествию внимание и наказать виновных.

В посте с видео говорилось: «Пришла подруга в гости и выманила погулять. Я её отпустила, и по Юбилейной, 69 её начали избивать. После этого забрали телефон и заложили в ломбард».

Ранее «Новый компаньон» писал, что жителя Прикамья осудили за нападение с гвоздодёром на одноклассника.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.