Максим Артамонов Жителя Прикамья осудили за нападение с гвоздодёром на одноклассника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лысьвенский городской суд приговорил местного жителя к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение человека гвоздодёром. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Инцидент произошёл в июне прошлого года в одном из дворов Лысьвы на ул. Смышляева. Подсудимый со своим товарищем распивали алкоголь. В какой-то момент в этом же дворе оказался их бывший одноклассник. Встреча давних школьных друзей не заладилась: подсудимый возмутился словесной перепалкой одноклассников и ударил пришедшего «на огонёк» кулаком в грудь, а затем избил металлическим гвоздодёром.

Потерпевший получил удары по руке, ноге и даже голове. В результате у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом ребра.

Во время судебного процесса напавший полностью признал свою вину. Он сказал, что гвоздодёр находился у него рюкзаке, так как он шёл с подработки. Свои действия он объяснил тем, что ему показалось, будто бывший одноклассник достает из куртки нож, поэтому и стал наносить удары своим холодным оружием.

Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорил к трём годам лишения свободы. Мужчина не согласился с этим наказанием и подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Он сослался на то, что не занимался преступной деятельностью, а потерпевший его простил и не желал сурового наказания.

Однако судебная коллегия по уголовным делам краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания.

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