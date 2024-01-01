В Пермском крае произошёл пожар в ИК-12 Это уже третье возгорание в колониях региона с начала года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермский правозащитный канал"

По данным «Пермского правозащитного канала», на территории исправительной колонии № 12 в Пермском крае произошёл пожар: сгорел барак, в котором находился один из отрядов. По предварительной информации, пострадавших среди осуждённых или сотрудников колонии нет.

Колония строгого режима № 12 располагается в посёлке Широковском Губахинского округа. В ней содержатся более 2 тыс. осуждённых.

Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, пожар случился в 12:05. На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчёты КТБ-7 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пожар был локализован в 14:15, а горение ликвидировано в 14:50.

Среди сотрудников и осуждённых пострадавших нет. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

В учреждение выехало руководство и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю. В колонии проводится проверка и устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

Это уже третий пожар в колониях Прикамья с начала года. Ранее, 2 февраля, произошло возгорание в ИК-9. К месту пожара были направлены 45 спасателей и 14 единиц техники. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили задымление на втором этаже здания производственного участка в цехе по переработке дерева.

Возгорание случилось на промучастке в цехе по изготовлению сувенирной продукции. После происшествия Усольская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях начала проверку в связи с пожаром.

Затем в начале марта ЧП случилось в посёлке Половинка Чусовского округа Пермского края, где на территории ИК-37 загорелся швейный цех. Площадь пожара составила 1500 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

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