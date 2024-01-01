Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми остаётся четыре танцовщика из нового выпуска хореографического училища
В Мариинский театр взяли одну студентку
В Пермском хореографическом училище прошло распределение выпускников этого года. О его результатах «Новому компаньону» сообщила директор учебного заведения Дарья Соснина.
По её словам, из 27 молодых артистов балета, которые
выпускаются в этом году, в Мариинский театр взяли одну студентку – Ольгу
Доронину. Ещё один человек поедет в «Театр классического балета Натальи
Касаткиной и Владимира Василёва» в Москву, Приморская сцена Мариинского театра
(Владивосток) пригласила двоих начинающих танцовщиков, театр «Балет Леонида
Якобсона» (Санкт-Петербург) – четверых, в том числе недавнего лауреата конкурса
«Русский балет» Михаила Мавлянова.
По двое танцовщиков уедут в Петрозаводск, Нижний Новгород,
Челябинск, Краснодар и Екатеринбург, один – в Новосибирск.
В труппу Пермского театра оперы и балета приходят Николай Ташкинов,
Анна Черткова и Агата Макеева. В театр «Балет Евгения Панфилова»
трудоустраивается Алексей Зайцев.
Многие студенты выпускного класса планируют принять участие
в Открытом российском конкурсе артистов балета «Арабеск» в апреле, и зрители конкурса
смогут оценить их профессиональную подготовку.
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