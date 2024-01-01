Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми остаётся четыре танцовщика из нового выпуска хореографического училища В Мариинский театр взяли одну студентку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском хореографическом училище прошло распределение выпускников этого года. О его результатах «Новому компаньону» сообщила директор учебного заведения Дарья Соснина.

По её словам, из 27 молодых артистов балета, которые выпускаются в этом году, в Мариинский театр взяли одну студентку – Ольгу Доронину. Ещё один человек поедет в «Театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василёва» в Москву, Приморская сцена Мариинского театра (Владивосток) пригласила двоих начинающих танцовщиков, театр «Балет Леонида Якобсона» (Санкт-Петербург) – четверых, в том числе недавнего лауреата конкурса «Русский балет» Михаила Мавлянова.

По двое танцовщиков уедут в Петрозаводск, Нижний Новгород, Челябинск, Краснодар и Екатеринбург, один – в Новосибирск.

В труппу Пермского театра оперы и балета приходят Николай Ташкинов, Анна Черткова и Агата Макеева. В театр «Балет Евгения Панфилова» трудоустраивается Алексей Зайцев.

Многие студенты выпускного класса планируют принять участие в Открытом российском конкурсе артистов балета «Арабеск» в апреле, и зрители конкурса смогут оценить их профессиональную подготовку.

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