Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Студент Пермского хореографического училища стал призёром конкурса «Русский балет» в Москве Михаил Мавлянов готовится к выступлению на «Арабеске» Поделиться Твитнуть

Пермское хореографическое училище

На новой сцене Большого театра России 5 марта состоялся финал VI Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет». Среди призёров оказался студент Пермского хореографического училища Михаил Мавлянов. Он занял третье место и получил звание лауреата.

Михаил учится в выпускном классе, его педагог — Виктор Аликин. Впереди у студента госэкзамены и отчётно-выпускной концерт, а ещё — участие в Открытом российском конкурсе артистов балета «Арабеск», который пройдёт в Пермском театре оперы и балета с 16 по 28 апреля.

Конкурс молодых артистов балета «Русский балет» проводится с 2013 года в формате биеннале. В 2024 году участниками финального тура «Русского балета» стали 26 юных танцовщиков, представляющих 15 образовательных учреждений из 13 городов России.

Оценивало выступления финалистов жюри под председательством народной артистки Российской Федерации, ректора Московской государственной академии хореографии Марины Леоновой. Лауреатами стали семеро участников, Гран-при получила студентка Московской государственной академии хореографии Камила Султангареева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.