Дело о контрабанде ценностей суд в Перми начнёт рассматривать по существу 3 апреля Обвиняемому продлили срок содержания в СИЗО до июня Поделиться Твитнуть

Индустриальный районный суд Перми 26 марта начал рассматривать уголовное дело о «попытке контрабанды культурных ценностей», фигурантом которого проходит экс-глава «Центра исторической памяти» Александр Чернышов. Речь идёт об архивах «Пермского Мемориала»*. Об этом сообщает Properm.ru.

На состоявшемся заседании Чернышову также продлили срок содержания в СИЗО до 13 июня.

Заседание было предварительным. Дело по существу начнут рассматривать с 3 апреля, причём в особом порядке, поскольку Чернышов заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

Как ранее писал «Новый компаньон», уголовное дело поступило в Индустриальный районный суд Перми на прошлой неделе.

Также в Пермский краевой суд поступила жалоба Роберта Латыпова**, бывшего руководителя «Пермского Мемориала»*. Он оспаривает определение Ленинского райсуда, признавшего законным возбуждение этого уголовного дела и в отношении него. Когда краевая инстанция рассмотрит жалобу, пока не известно.

По версии ФСБ, Роберт Латыпов** и Александр Чернышов попытались контрабандой вывезти архивные документы «Пермского Мемориала»**, имеющие культурную и историческую ценность, в Германию. Стоимость документов специалисты оценили примерно в 380 тыс. руб. Речь идёт о документообороте «Пермского Мемориала»**, который был принудительно ликвидирован государством.

Александр Чернышов находится в СИЗО с 20 мая 2023 года. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево и этапировали в Пермь. Чернышов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Надзорный орган считает, что Чернышов полностью выполнил условия соглашения.

*Не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста.

**Признан иностранным агентом.

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