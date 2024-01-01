Дело общественника из Перми о покушении на контрабанду передано в суд Александр Чернышов был арестован 10 месяцев назад Поделиться Твитнуть

В Индустриальный районный суд Перми поступило уголовное дело о попытке контрабанды культурных ценностей. Обвиняемым по делу проходит Александр Чернышов, глава пермского «Центра исторической памяти». Дата начала рассмотрения дела пока не назначена. Об этом сообщает Properm.

Также в Пермский краевой суд поступила жалоба Роберта Латыпова**, бывшего руководителя «Пермского Мемориала»*. Он оспаривает определение Ленинского райсуда, признавшего законным возбуждение этого уголовного дела и в отношении него. Когда краевая инстанция рассмотрит жалобу, пока неизвестно.

По версии ФСБ, Роберт Латыпов** и Александр Чернышов попытались контрабандой вывезти архивные документы «Пермского Мемориала»**, имеющие культурную и историческую ценность, в Германию. Стоимость документов специалисты оценили примерно в 380 тыс. руб.

Роберт Латыпов** в настоящее время находится за пределами России и объявлен в розыск.

Александр Чернышов находится в СИЗО с 20 мая 2023 года. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево и этапировали в Пермь. Чернышов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Надзорный орган считает, что он полностью выполнил его условия.

*Не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста.

**Признан иностранным агентом.

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